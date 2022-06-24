Dernekten ziyaret

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaymakamı Serin, “Şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu nedenle bizlere emanet olan ailelerini sık sık ziyaret ederek hem hasbihal ediyor hem de herhangi bir sıkıntıları var ise bunları gidermek adına gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerin ziyaretinizden çok mutlu olduk bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

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