Coşkulu tören

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Eğitim Fakültesi mezun öğrencileri adına fakülte birincisi Hasan Salık’ın konuşması ile devam etti. Salık, “Bildiğiniz üzere her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bugün de bir başlangıcın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dört yıl önce çıktığımız lisans hayatımızda güldük, eğlendik, çok özel anılar biriktirdik. Lisans hayatımı dereceyle bitirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşarken aynı zamanda bu güzel günlerin bitmesinin burukluğuyla bugün mezun oluyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü de yaptığı konuşmada, “Eğitim hayatınızda önemli dönüm noktalarından biri olan lisans eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Hayatınızda yepyeni bir döneme başlıyorsunuz. Üstleneceğiniz sorumluluk, göstereceğiniz gayret ve üreteceğiniz değerlerle ülkemizin geleceğine ışık tutacaksınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” diyerek, insanımızın yetişmesinde en önemli görevi siz öğretmenlere yüklemiştir. Gelecek nesilleri başarılı ve erdemli olarak sizler yetiştireceksiniz. Bu hususta göstereceğiniz başarılar ve toplumsal katkılar bizler için gurur kaynağı olacaktır. 2020 yılındaki YÖK Atlas’taki verilere bakıldığında Gazi, Hacettepe, ODTÜ, Yıldız Teknik gibi köklü üniversiteleri geçerek Türkiye genelinde üniversiteler arası ortalamada ön sıralarda olan programlarımızla gurur duyuyoruz. Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarından mezun olan öğrencilerimiz KPSS sınavlarında Türkiye genelinde üniversiteler arası ortalamada 7. sırada yer almıştır. Yine İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkiye geneli üniversiteler arası ortalamada 18. sırada yer almaktadır. Sevgili mezunlarımız, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldığınız güçlü bir eğitimle şimdi sizleri uğurluyoruz. Biz sizleri unutmayacağız, sizler de bizi unutmayınız. Bu kutlu görevinizde başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleği hem kültürde hem de insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Karadağ, “Sizler geleceğe yönelik hayalleri ve beklentileri olan meslek sahibi olmak isteyen geleceğin mühendislilerini, doktorlarını yetiştireceksiniz. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Dolayısıyla sizler kutsal bir mesleği ifa etmenin onurunu taşıyorsunuz. Öğretmenlik mesleği bütün mesleklerin yol kavşağı olması hasebiyle sizlerin bu mesleği önemsemesi ve gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek isteyen bir kültürün mirasçıları olarak öğretmenlik mesleğinin sadece bir gelir kapısı elde etmenin yolu olmadığını, aynı zamanda önemli sorumluluklarının olduğunu bilmelisiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi bu nitelik ve şuurla sizleri yetiştirmenin gayreti ve çabası içerisinde oldu. Öğretmenlik mesleğini onur, şeref ve liyakatiyle değerlendirip hayatınızı bu mesleğe adarsanız, bu ülkenin yarınları ve geleceği aydınlık ve güvende olur. Sizlerin bugünlere gelmenizde en büyük pay, sizlerin öğretmen olarak yetişmenizde en büyük emek sizleri yetiştiren hocalarınızındır. Ben bu vesile ile değerli hocalarımı ve mesai arkadaşlarımı sizleri en iyi şekilde yetiştirdikleri için Türkiye’de Eğitim Fakülteleri arasında 7. sırada olmanın gayret ve çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu başarının öznesi sizsiniz. Sizler bu mesleğe gönül verdiniz. Bugün itibariyle genç dinamik öğretmenler olarak hayata adım atıyorsunuz. Bu başarının öznesi olan sizleri kutluyorum. Başarının gizli kahramanları olan anne ve babalarınızı kutluyorum. Bu vesile ile Eğitim Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrenciler, yaş kütüğüne isim plakalarını çaktı. Mezun öğrencilerin kep fırlatmasıyla mezuniyet programı sona erdi.

»Haber Merkezi

