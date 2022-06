Çocukların yüzü güldü

Yaz tatilinin dolu dolu geçmesi için çocuklarla bir araya gelerek isteklerini dinleyen Kaymakam Açıkgöz, Kösealili köyünü ziyaret etti. Çocuklarla ilgilenmenin erdemli bir nesil yetiştirmek için şart olduğunu vurgulayan Açıkgöz, “Çocuklarımızla yaz boyu her hafta bir araya geleceğiz. Her köyde gördüğüm tablo şu; her biri çok zeki ve anlatmak istediği şeyler olan evlatlarımız var. Onları yaz boyu dinleyeceğiz. Ve unutamayacakları bir yaz tatili geçirmeleri için inşallah tüm gücümüzle gayret edeceğiz” dedi.

Açıkgöz’e, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Çınar, İlçe Müftüsü Yasin Baykal ve Köy Muhtarı İlyas Arlı eşlik etti.

»Haber Merkezi