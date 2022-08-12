Çalışmalara devam

2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Çevre Dostu Bin Okul Projesi kapsamında okullara boya, tadilat, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor. »Haber Merkezi