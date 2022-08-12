Çalışmalara devam

2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Çevre Dostu Bin Okul Projesi kapsamında okullara boya, tadilat, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor. »Haber Merkezi
12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Çevre Dostu Bin Okul Projesi kapsamında okullara boya, tadilat, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor. »Haber Merkezi