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Çalışmalara devam

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Çalışmalara devam

2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Çevre Dostu Bin Okul Projesi kapsamında okullara boya, tadilat, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor. »Haber Merkezi

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Çalışmalara Devam
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