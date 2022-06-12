Bozdağ gündemi değerlendirdi

‘STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATTA CEZALARIN ALT VE ÜST SINIRI

ARTIRILIYOR’

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapıp haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik cezai yaptırımların artırılacağını söyleyen Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu’nun 237’nci maddesi ‘Bir mal, hizmet, işçi ücret etkilemek maksadıyla asılsız haber yayan’ kişilere verilecek cezayı düzenliyor. Tabii bu cezanın alt ve üst sınırı 2 yılın altında olduğu için tutuklama yasağı da kapsamı içerisinde bulunuyor. Fiyatlar artarsa ceza artıyor. Ona göre de bir sonuç ortaya koyuyor. Stokçuluğa gelince TCK’nın 240’ıncı Maddesi, ‘Bazı mal ve hizmetleri piyasaya sunmamak veya sunmaktan kaçınarak o mal ve hizmetlere duyulan ihtiyacı artırmak’ bu da dolaylı bir şekilde fiyatların yükselmesine yol açıyor stokçulukta. İkisinde de mantık biraz farklı. Biri fiyatları yalan haberle etkiliyor. Biri piyasadaki mal ve hizmetleri elinde yeterinden fazla olduğu halde, talepten fazla arz olduğu halde piyasaya arz yapmayarak, arzdan kaçınarak piyasada kıtlık, yokluk havası verip oradan da fiyatların artırılmasına neden olmak. Geçenlerde ayçiçek yağıyla ilgili böyle bir hadiseyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Yani hükümet açıklama yaptı, Bakanımız açıklama yaptı, ‘ayçiçekle ilgili herhangi bir sıkıntı yok’ dedi ama millet ayçiçeğinde sanki bir sıkıntı olacakmış gibi piyasada birden ayçiçeği fiyatlarında oynama oldu. Vatandaş ayçiçeği alımına yüklendi. Daha sonra ayçiçek fiyatları küt aşağı düştü. Elindeki stokları erittiler. Şimdi böyle haksız kazançların önüne çıkmak için bu adımlar atılıyor. Bir, yalan haberle fiyatları artırmak. İki, mal ve hizmetleri piyasaya sunmamak suretiyle o mala ihtiyacı doğurmak ve sonra oradan da artırmak kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor. Ve cezanın her iki suçta da alt ve üst sınırı artırılıyor. İki suçun cezasının alt sınırı bir yıldan 3 yıla kadar değiştiriliyor. Böylelikle bu iki suç da tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış oldu. Hâkim ya da mahkeme soruşturma veya yargılama sürecinde gerek gördüğü takdirde tutuklama inisiyatifi de kullanabilecek. Böyle bir inisiyatifi mahkemelerin ve hâkimlerin takdirine yasa sunmuş oldu” ifadelerini kullandı.

‘6’LI DEĞİL 7’Lİ MASA’

6’lı masada aslında 6 değil HDP’li Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın da olduğunu söyleyen Bozdağ, “Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Karşı taraf bunu bahane olarak öne sürüyorsa bir daha çok çürük bir bahaneye sarılıyorlar. Millet de onlara gülüyor. Millet de onlara gülüyor, ‘Sen bizi saf yerine koyuyorsun’ diye. Altılı masada altı tane genel başkan bir de Pervin Buldan ile Mithat Sancar var. Aslında 8 genel başkan var ama biz 7 diyelim. Bu masa yedili masa. İstedikleri kadar altılı desinler. Yedili masadır bu. 7 tane genel başkan var burada. Daha bugüne kadar genel başkanın niteliklerini konuşmaktan isim üzerinde konuşmaya geçtiklerini kendileri açıklıyor. Acaba diyorum isim üzerine konuşmaktan korkuyorlar mı ya da çekiniyorlar mı? İsmi konuşmuyorlar. Çünkü ismi konuşmaya başladıklarında masa dağılabilir. Çünkü herkesin kafasında farklı bir isim var” dedi. İHA