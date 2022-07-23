Akay’a ziyaret

İlçe Başkanı Serdar Gülşen ve Başkan Yardımcısı Mehmet Temizyürek’i makamında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaret dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi
23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Yeniden Refah Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Serdar Gülşen ve Başkan Yardımcısı Mehmet Temizyürek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.
İlçe Başkanı Serdar Gülşen ve Başkan Yardımcısı Mehmet Temizyürek’i makamında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaret dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi