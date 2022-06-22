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AK kadınlar unutmadı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Kaymakam Samet Serin'in Babalar Gününü kutladı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
AK kadınlar unutmadı

Geçtiğimiz pazar günü dünya çapında kutlanan Babalar Günü dolayısıyla İlçe Kadın Kolları, Kaymakam Samet Serin'i makamında ziyaret etti. Serin'in Babala Gününü kutlayan AK PArti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyda Karaca, " Sarıkaya Ak Parti Kadın Kolları olarak,babalar günü münasebeti ile Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin beyi ziyaret ederek Babalar Gününü kutladık. Ailesi ile birlikte, sağlıklı, mutlu ve hayırlı ömürler dileriz. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

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AK Kadınlar Unutmadı
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