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Etkinlik başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ etkinliği düzenlendi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:35
Etkinlik başladı

SORGED tarafından üç yıl önce başlatılan ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günleri Çamlığı Milli Parkı'nda başladı. Kitap okumanın zihni açtığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “  Kitap okuma etkinliği ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Kitap okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam edeceğiz. Okumak düşünceyi besler, geliştirir, çabuklaştırır. Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır. Kitap okumak zihni açar. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çayımızı yudumlarken, kitabımızı okuduk. Her hafta Yozgat'ın farklı bir mekanını keşfedeceğiz ve o mekanda 1 saat kitap okuyacağız. Bir sonraki kitap okuma gününe herkesi bekleriz” dedi. 
Haber Merkezi

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Etkinlik Başladı
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