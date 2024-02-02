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Tarih kokan ve Akdağmadeni’nde bulunan Muşalikalesi yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş, bir kaledir.

Gıyaseddin Keykavus (1237-1246) emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait olan bu kale, tahminen XIII. Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı bilinir.

Yüksek kale duvarları moloz taş üzeri kesme taş kaplıdır. İçte bu taş dizileri tuğla gibi çaprazlama dizilerle sıralanarak zikzak duvar örtüsünü oluşturur. Batı ve Kuzey dış duvarlarda uzun dikdörtgen üç ufak burç vardır. Halen büyük bir bölümü ayakta kalan kale Yozgat’ın görülmeye değer bir parçasıdır.

Köyün kuzeyinde her tarafa hâkim bir Muşali Kalesi ile batı eteğinde kurulmuş iki türbe bulunur. Bunlardan kaleye yakın olanı Ali Çelebi aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi Türbesidir. Türbe içinde ve dışında birer mezar taşı vardır. Üzerindeki kitabelere göre türbe 871/1466 veya 875/1471 tarihleri arasında yapıldığı bilinir. Her hangi bir süsleme unsuru yoktur.

Muşali Kalesinin batısındaki iki türbeden aşağıda kalan kubbesi yıkık türbedir. Yukarısındaki Muşali - Muşallimoğlu Ali Türbesi’nden farklı yanı yoktur. Kubbesi ve üst kısmı yıkılan türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112. Suresi yazılıdır. Diğer ikisinde de merhumun adı ve ölüm tarihi yazılı olarak yer alır. Büyük Emir Ali Çelebi’nin Oğlu Mahmut Çelebi’nin Oğlu Mahmut Çelebi Recep 882/1477 tarihinde yapılmış olabilir. Bu yapı Muşallim’in torunu Ali Çelebi’nin oğlu Mahmut Çelebi’ye aittir. Mezar odasının üzeri ardıç ağaçlarıyla kaplıdır.