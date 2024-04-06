Tüketicilerin korunması amacıyla gıda etiketlerinde önemli değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle, tüketicilerin karıştırabileceği veya benzerlik gösterebilecek gıdalarda kullanılan "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadeler yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bir gıdanın etiketinde sadece aroma verici kullanılan bir bileşen yerine gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin ilk bakışta göreceği yerde aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Yanıltıcı görsellerin kullanımı da yasaklanarak, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Tüketicilerin karıştırabileceği veya benzerlik gösterebilecek gıdalarda ise "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Örneğin, bitkisel margarinde "tereyağı keyfi" veya "tereyağı lezzeti" gibi ifadeler artık kullanılamayacak.

Gıda işletmecilerinin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihten sonra uygun olmayan gıdalar piyasada bulunamayacak.