Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı için geri sayıma başladı. Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Mart Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin genel beklentisi, faiz oranının sabit tutulacağı yönünde.

Şubat ayında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yeni faiz kararı için heyecan dorukta. PPK, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü bir araya gelecek. Aynı gün saat 14.00'te ise faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

Ekonomistlerin genel kanaati, faiz oranlarının mevcut seviyede korunacağı yönünde. Ayrıca, yıl sonuna ilişkin politika faizi tahminleri de yüzde 45 olarak belirlendi.

TCMB'nin piyasa katılımcıları arasında gerçekleştirdiği ankete göre, politika faizi beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya yükseldi. Bu durum, piyasanın faiz konusundaki beklentilerindeki artışı gösteriyor.