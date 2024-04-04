Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında enflasyon yüzde 3.16, yıllık yüzde 68.50 artış gösterdi.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise martta enflasyonu aylık yüzde 5,68, yıllık yüzde 124,63 olarak açıkladı.

MAAŞLARA İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZORUNLU

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, enflasyonun memur ve emekliyi de erittiğini belirtti.

Toplu sözleşme mutabakatı gereğince memur ve memur emeklisine Ocak ayında verilen yüzde 15 maaş zammının tamamen eridiğini ifade eden Taşkın, TÜİK’in açıkladığı rakamlarla çarşı Pazar fiyatlarının uyuşmadığını belirterek, Enflasyon durdurulamıyorsa memur ve memur emeklisinin maaşlarında iyileştirilme yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

ENFLASYON YOKSULLAŞMAYI DERİNLEŞTİREREK SOSYAL DEJENERASYONA YOL AÇIYOR

TÜİK’in açıkladığı inanılması güç rakamların piyasa fiyatlarıyla örtüşmediğini ve bir kamu kurumu olan TÜİK’e güvenin her geçen gün azaldığını belirten Taşkın, yüksek enflasyon karşısında yoksullaşmanın sosyal dejenerasyona yol açtığını ve toplumsal değerlerin bozulmasına neden olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Kamu çalışanlarına yapılan maaş zammı zaten enflasyonun altında. Bugün memur ve memur emeklisi yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının ise bir tık üstünde yaşam mücadelesi verirken, enflasyonu düşürmek amacıyla Devletin hiçbir şekilde tasarrufa gitmemesi kabul edilemez. Tasarruf halktan bekleniyor, bu doğru bir yaklaşım değil. Ekonomiyi bozan ne kamu çalışanları ne de bunların emeklileridir. Memur ve memur emeklisine onuruyla, insanca yaşayacağı bir ücret verilmelidir. STK’ların araştırmalarına göre Mart ayında mutfak enflasyonu aylık yüzde 3.29, yıllık yüzde 75.09. Yoksulluk sınırı 50 bin lirayı aşarken, açlık sınırı da asgari ücret seviyesine çıktı. Bu şartlarda memur ve memur emeklisinin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi ve yaşamını idame ettirebilmesi mümkün değildir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN İNSANCA YAŞAMASI SAĞLANSIN

Memur ve memur emeklilerinin insanca yaşayabilmesi için öncelikle acil olarak enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapılmalı ve yoksulluk sınırının üstünde maaş verilmelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi enflasyon farkları her ay maaşla birlikte verilmelidir. Vergi dilimi yükseltilmeli, vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, başlangıcında 8 bin 77 lira olarak verilen seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalı, memur ve memur emeklisine ulaşımda indirim sağlanmalıdır. Memura kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verilmelidir.