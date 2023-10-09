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Yapmış olduğu eğitim çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunu ziyaret etti.

Ziyarette pansiyon müdürü ile bir araya gelen Aksoy, öğrenciler için yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Aksoy ziyarette, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı barınmaları ve okul dışı zamanlarını verimli geçirebilmeleri için alınan tedbirleri gözden geçirdi.

Yapmış olduğu incelemeler hakkında bilgi veren Aksoy “Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerimiz için yürütülen faaliyetleri yerinde inceledik. Kız öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı barınmaları ve okul dışı zamanlarını verimli geçirebilmeleri için alınan tedbirleri gözden geçirdik. Sevgili gençlerimizi geleceğe hazırlayan idarecilerimize, belletmenlerimize ve yurt çalışanlarımıza teşekkür ederim. Her şey geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için” dedi. (Haber Merkezi)