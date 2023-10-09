Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:15     06:37     12:33     15:45     18:19     19:37

Akdağmadeni    05:10     06:33     12:29     15:41     18:15     19:32

Aydıncık             05:13     06:36     12:31     15:43     18:17     19:35

Boğazlıyan         05:13     06:35     12:32     15:44     18:18     19:35

Çandır                 05:12     06:34     12:30     15:43     18:17     19:34

Çayıralan            05:12     06:34     12:30     15:42     18:16     19:33

Çekerek              05:12     06:35     12:31     15:42     18:16     19:34

Kadışehri            05:11     06:33     12:29     15:41     18:15     19:33

Saraykent           05:12     06:34     12:30     15:42     18:17     19:34

İstanbul'un Osmanlı'daki adı neydi? İşte İstanbul'un Osmanlı’daki ismi İstanbul'un Osmanlı'daki adı neydi? İşte İstanbul'un Osmanlı’daki ismi

Sarıkaya              05:13     06:35     12:31     15:43     18:17     19:34                    

Şefaatli               05:15     06:37     12:33     15:46     18:20     19:37

Sorgun                05:13     06:36     12:32     15:43     18:18     19:35

Yenifakılı            05:14     06:36     12:33     15:45     18:19     19:36

Yerköy                05:16     06:38     12:35     15:46     18:21     19:38