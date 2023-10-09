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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:15 06:37 12:33 15:45 18:19 19:37

Akdağmadeni 05:10 06:33 12:29 15:41 18:15 19:32

Aydıncık 05:13 06:36 12:31 15:43 18:17 19:35

Boğazlıyan 05:13 06:35 12:32 15:44 18:18 19:35

Çandır 05:12 06:34 12:30 15:43 18:17 19:34

Çayıralan 05:12 06:34 12:30 15:42 18:16 19:33

Çekerek 05:12 06:35 12:31 15:42 18:16 19:34

Kadışehri 05:11 06:33 12:29 15:41 18:15 19:33

Saraykent 05:12 06:34 12:30 15:42 18:17 19:34

Sarıkaya 05:13 06:35 12:31 15:43 18:17 19:34

Şefaatli 05:15 06:37 12:33 15:46 18:20 19:37

Sorgun 05:13 06:36 12:32 15:43 18:18 19:35

Yenifakılı 05:14 06:36 12:33 15:45 18:19 19:36

Yerköy 05:16 06:38 12:35 15:46 18:21 19:38