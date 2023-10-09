Tahmini Okuma Süresi: dakika

Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Müftüsü Atıf Akşit, İlçe Vaizi Murat Tekin, Din Görevlileri ve cami cemaati katıldı.

Etkinlik, "Camiler Birlik ve Beraberliğin Teminatıdır" temasıyla gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Cami ve Gençlik Buluşması" programı çerçevesinde, Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit'in başkanlığında Din görevlileri de gençlerle bir araya geldi.

“AİDİYET DUYGUSUNUN EN İYİ TANINDIĞI YER”

Gençlerin aidiyet duygusunu en iyi tanıdığı yerlerin aileden sonra camiler olduğu vurgulayan Müftü Atıf Akşit, Müslümanlığın ümmet ve millet aidiyetinin ailelerde ve camilerdeki buluşmalarla daha da büyük anlam kazandığı, gençlerin camilerin huzur veren iklimiyle milli birlik, beraberlik ve manevi duyguların canlı tutulmasının önemi üzerinde duruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan bu proje, Boğazlıyan ilçesinde de meyvelerini vermeye başladı. Etkinlik kapsamında gençler samimi ve sıcak bir ortamda bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldular. Gençlerin camilere olan ilgisini artırmak, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve gençlerin bir araya gelmelerine vesile olmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

“KATKI SAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Cami ve Gençlik Buluşması" etkinliği, gençlerin toplumlarına ve ülkelerine daha fazla katkı sağlamalarını teşvik ettiğini belirten Müftü Akşit “Camilerin, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan önemli birer mekan olduğu vurgulanırken, katılımcılar program boyunca samimi bir ortamda bir araya gelerek çeşitli konularda sohbet etme fırsatı buldular. Aynı zamanda, gençlerin camilere olan ilgisinin artırılması ve onların geleceğin liderleri olarak milli birlik ve beraberlik duygularını içselleştirmeleri hedefleniyor. Gençlerin milli birlik ve manevi değerlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinlikler, toplumun geleceği için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Boğazlıyan İlçe Müftülüğü'nün "Cami ve Gençlik Buluşması" etkinliği, gençlerin topluma daha fazla katkı sağlamalarına yardımcı olacak bir adım olarak öne çıkıyor” diye konuştu.