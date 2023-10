Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Körfez’de Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde hasta ve yakınlarının Aile Hekimlerini tekme tokat döverek hastanelik etmeleri, diğer yandan Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde erkek hemşirenin karısına iğne yaptığı bahanesiyle hemşireye yumruk atıp burnunu kıran bir saldırganın neden olduğu şiddet olaylarının sağlık tesislerinde çalışanları tedirgin ettiğini ve görevlerini yapamaz hale getirdiğini belirten Taşkın, şiddetin durdurulması için çok ağır cezalar getirilmesini ifade etti.

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada, “Sağlık tesislerinde çalışanlara yönelik saldırgan tutum ve davranış içinde bulunanların en az 2 yıl süreyle sosyal güvencelerinin askıya alınarak tüm sağlık giderlerinin kendisi tarafından ödenmesini, ayrıca en az 1 yıl olmak üzere hürriyetinin kısıtlanması gerektiğini defaatle yaptığımız açıklamalarda ifade ettik. Şiddetin önlenebilmesi için siyasi argümanların da kullanılması gerekiyor. Sağlık çalışanları yoğun ve yorucu bir görev yapmaktadır. Uzun mesainin getirdiği stresin yanı sıra hasta ve yakınlarının saldırısı, mobbing ve ekonomik sıkıntı gibi nedenlerle tükenmişlik sendromu yaşadıkları araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığının bu konularda önlem alınması için çalışma yapmasını istiyoruz. Şiddet, çağdışı bir davranıştır. Hasta ruhlu insanların başvurduğu bir yöntemdir. Özellikle sağlık teşkilatlarında şiddete yönelenler ruh sağlığı bakımından incelenmeli ve bunlar en az 6 ay tedavi altına alınmalıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tekrar etmekte yarar görüyoruz; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vs. her türlü kötü söz, tutum ve davranışlar toplumun bizzat kendisine karşı yapılan bir saldırıdır. Bu saldırılar her geçen gün artarken şiddetin dozu da artmaktadır. Basit bir konu gibi geçiştirilmemeli, üzerine gitmeli ve kökü kazınana kadar mücadele edilmelidir. Körfez Aile Sağlığı Merkezi’nde saldırıya uğrayarak yaralanan 3 hekimimize ve Balıklıgöl Devlet Hastanesinde burnu kırılan hemşire meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ruh sağlığı bozukluğunun işareti olan bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Ahmet Ayverdi)