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Gelir İdaresi Başkanlığı, bünyesine katmak üzere 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Bu önemli alıma başvurular, 21 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini tamamlamış olmak,

01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Görevini devamlı olarak yerine getirmek için engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'ndan KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuruların süresi içinde gerçekleştirilmiş olması.

Başvuruların 30 Kasım'a kadar devam edeceği bu süreçte, adaylar beş il tercihi yapacak. Sınav, 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş bilgileri, www.gib.gov.tr adresinden 10 gün önce açıklanacak.