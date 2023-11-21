Tahmini Okuma Süresi: dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı gözle görülür bir artışla 1 milyon 874 bin liraya ulaştı. Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu gelişmeyi yakından takip ediyor. İşte detaylar:

KMKTP'de gerçekleşen toplam işlem hacmi, 3 milyar 345 milyon 852 bin 319,08 lira olarak kaydedildi ve işlem miktarı 1.821,12 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 826 milyon 622 bin 145,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

21 Kasım Salı günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 1.876

Çeyrek altın: 3.033

Yarım altın: 6.066

22 ayar bilezik: 1718