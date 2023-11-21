Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı gözle görülür bir artışla 1 milyon 874 bin liraya ulaştı. Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu gelişmeyi yakından takip ediyor. İşte detaylar:
KMKTP'de gerçekleşen toplam işlem hacmi, 3 milyar 345 milyon 852 bin 319,08 lira olarak kaydedildi ve işlem miktarı 1.821,12 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 826 milyon 622 bin 145,05 lira düzeyinde gerçekleşti.
21 Kasım Salı günü güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın: 1.876
Çeyrek altın: 3.033
Yarım altın: 6.066
22 ayar bilezik: 1718Kaynak: Haber Merkezi