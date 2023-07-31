Başkan İbiş, “Bağışlarınızla hazırlanan ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bohçaları yardıma muhtaç, yeni doğum yapmış annelere ulaştırıyoruz” dedi.

İbiş yaptığı açıklamada, “ Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana hayırsever halkımızdan aldığı güç ile ülkemizde ve dünyada insan ıstırabını dindirmek, insan onurunu korumak için çalışmaktadır. Kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan bugüne yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de insani yardım faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilir, altın vb. nakde çevrilebilen ve nakit benzeri olarak tanımlanan finansal araçlar ile gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda “BAĞIŞ” yazıp 2868’e göndererek de (20 lira) katkıda bulunabilirsiniz. Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. ​Ayrıca diğer insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir

