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Doğalgaz fiyatlarındaki bu artış, mutfak tüpü fiyatlarını nasıl etkileyecek? Güncel mutfak tüpü fiyatları nedir? İşte bu sorular, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Son haftalarda işletmelere yönelik elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan artışlar, genel olarak kamuoyunda endişeye yol açmıştır. Ancak bu artışların sadece işletmeleri etkileyip etkilemeyeceği hala belirsizdir.

Doğalgaz fiyatlarındaki artışın ardından, tüp fiyatlarının nasıl bir değişiklik göstereceği konusundaki merak da artmıştır. Güncel tüp fiyatlarına dair tüm detaylar, aşağıda yer almaktadır. Şu an için tüp fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmemektedir.

Doğalgaz fiyatlarına yapılan zam haberinin ardından, birçok evde hala kullanılmakta olan tüplerin fiyatlarına yönelik vatandaşlar araştırmalar yapmışlardır. Eylül ayı sonunda dahi tüp fiyatlarında bir artış yaşanmadığı görülmüştür. Ancak ekim ayı itibarıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle tüp fiyatlarının ne yönde değişeceği hala belirsizdir. Önümüzdeki günlerde tüp fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğini görmek için beklememiz gerekebilir.

İşte güncel tüp fiyatları:

Aygaz Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Tüp: 132,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Tüp: 550,00 TL

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Tüp: 561,00 TL

İpragaz Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Tüp: 104,00 TL

İpragaz 12 kg Tüp: 530,00 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2.142,00 TL

Bizimgaz Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Tüp: 104,00 TL

Bizimgaz 12 kg Tüp: 530,00 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 2.142,00 TL

Doğalgazdaki fiyat artışlarının henüz tüp fiyatlarına yansımadığı gözlemlenmektedir. Ancak ilerleyen günlerde bu konudaki gelişmelerin takip edilmesi önemlidir.