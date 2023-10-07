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Düzenlenen eğitimde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, göreve yeni başlayan öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Aksoy, “Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin adaylık eğitimlerine katıldık. Adaylık eğitimi öğretmenlerin sınıflarını, diğer öğretmenleri, okullarını, okul içinde yer alan süreçleri tanımalarını, örgütsel ve mesleki bağlılık geliştirmelerine katkı sağlar. Bizler de bu doğrultuda göreve başladıkları andan itibaren öğretmenlerimize eğitimler veriyor, sevgili öğrencilerimiz için meslektaşlarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Ailemize hoş geldiniz değerli meslektaşlarım” dedi. Haber Merkezi