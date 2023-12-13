Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Türkiye genelinde önemli bir değişiklik meydana geldi.

Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlanan bu karar, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

BU ALANLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLECEK

Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek olan bu alanlar, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi. Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki belirli bölgeler, orman sınırları dışına çıkarılarak, Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu alanların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek amacıyla tahsis edileceği belirtildi .