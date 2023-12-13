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Yozgatlılar, borç yükünden kurtulma yolunda ilerliyor. Yılın son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar yeni yıla borçlu bir başlangıç yapıyor. 2023 yılı ekonomik performansını ortaya koyduğunda, bireysel kredi kartı borçlanmalarında geçen yılın aynı dönemine göre %168'lik bir artış görüldü. Ancak, 2023 yılında kredi kartı ve nakit avans kullanımına yönelik faiz artışları, borçlanma eğilimini azaltmada etkili olamadı.

2024 yılına sayılı günler kala, 2023'ün ekonomik özetleri de gün yüzüne çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıklamalarına göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları, geçen yılın aynı dönemine göre %168 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2023'ün ilk altı ayında kredi kartı faiz oranları sabit kalmış, ancak temmuzdan kasıma kadar her ay arttırılmıştı. Ancak, faiz oranlarındaki bu artışlar, borçlanma eğilimini düşürmedi. 1 Kasım itibariyle, TL cinsinde kredi kartlarının maksimum akdi faiz oranı %3,66, nakit avansın maksimum akdi faiz oranı %4,42 olarak belirlenirken, gecikme faiz oranları sırasıyla kredi kartlarında %3,96, nakit avansta %4,72'ye yükseldi.

Dünya genelindeki haberlere göre, aralık ayında faiz oranlarında bir değişiklik olmadı; bu oranlar aralık ayında da aynı kaldı. Encazip.com'un araştırmasına göre, faiz oranlarındaki artışa rağmen vatandaşların bireysel kredi kartı borçlanmalarına olan talebi artmaya devam ediyor.

BDDK'nın 1 Aralık verilerine göre, toplam kredi borçlanmaları 11 trilyon 314 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 7 trilyon 281 milyar TL idi, yani toplam kredi borçlanmalarında %55'lik bir artış yaşandı.

Aynı verilere göre, TL ve yabancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları 1 trilyon 79 milyar TL'ye çıkarken, bunun 467 milyar TL'si taksitli, 611 milyar TL'si taksitsiz borçlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bu borçlanma 403 milyar TL idi. Bireysel kredi kartı borçlanmaları, geçen yılın aynı dönemine göre %168 arttı.

En dikkat çekici artış, taksitsiz kredi kartı borçlanmalarında yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 211 milyar TL olan taksitsiz kredi kartı borçlanması, 2023 Aralık verilerine göre 611 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli kredi kartı borçlanmalarında da artış gözlendi; 2022 Aralık verilerinde 192 milyar TL olan borçlanma, 2023'ün aynı döneminde 467 milyar TL'ye çıktı.