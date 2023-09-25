Boğazlıyan Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit ve Gazi birimi tarafından düzenlenen gezi kapsamında, gaziler Başkent Ankara’daydı.

Boğazlıyan ilçesinde ve köylerinde yaşayan gazilerin katılmış olduğu gezi programında Cumhuriyeti’nin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’de kabrini ziyaret ettiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle yad eden gaziler Anıtkabir ziyareti ardından Külliye Beştepe Millet Caminde Cuma Namazlarını kıldılar.

Düzenlen gezi programında yaşadıkları memnuniyeti dile getiren gaziler, “Boğazlıyan Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit ve Gazi birimi tarafından düzenlenen gezi programından oldukça mutlu ayrıldık. Sayın Kaymakamımız Recep Aydın'a bizleri bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu anlamlı ziyarette bizleri karşılayıp rehberlik eden, destek olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına (TÜGŞAV) teşekkür ediyoruz” dediler. (Haber Merkezi)