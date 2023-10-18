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Cumhuriyet’in 100’ncü yılı kutlamaları kapsamında ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen 29 Ekim 100’üncü Yıl Futsal Turnuvası başladı. Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu ve Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu müsabakasının başlama vuruşunu Saraykent Kaymakamı Osman Kurt yaptı.

Saraykent Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ilk maçı Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu kazandı.



İlk maçı izleyen Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, yaptığı açıklamada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı dolayısıyla düzenledikleri turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Sporun centilmenlik içerisinde öğrencilere yakışır bir şekilde yapılması gerektiğini, mutlaka bir kazanan ve kaybedenin olacağını" söyledi. (Haber Merkezi)