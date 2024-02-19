Kulüpler Birliği, Süper Lig takımlarının önümüzdeki sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bileti satış gerçekleştireceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği, gelecek sezon Süper Lig takımlarının maç bileti satışlarını belirleyecek firmalarla yapacakları anlaşmaları duyurdu. Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için uygun organizasyon ve teknik altyapıya sahip firmalarla görüşmelere başlanacağını açıkladı. Bu kapsamda, geçmişte uygulanan Passolig E-bilet sistemi yerini yerel uygulamalara bırakacak.

Yeni düzenleme ile kulüpler, anlaşma sağladıkları şirketlerin geliştirdiği yerel uygulamalar aracılığıyla maç biletlerini satışa sunabilecekler.

Elektronik bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı, kulüplerin belirleyeceği anlaşmalı firmalar tarafından sağlanacak. Bu adımın, kulüplerin maç biletleri satışını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıması bekleniyor.