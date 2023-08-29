Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmaların devam ettiğini aktararak açıklamada bulundu.

Başkan Coşar, “Birbirinden önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde, Cüno Tekstil firması sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Coşar, “İlçemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile yeni olanaklara vesile oluyoruz. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmaya hazırlanan Cüno Tekstil firması, ilçemizde kuracağı fabrikasının tamamlanma aşamasına geçinilmesine kadar ki süre zarfında hayata geçirdiğimiz iş merkezinde yatırım ve üretim yapmak, istihdam oluşturmak için çalışmalarına süratle devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, ilçemizi geleceğe taşımak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi