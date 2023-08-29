Hazırlanan klibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden “Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık oldu” ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “26 Ağustos sabahı, 05.30'da Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı. Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık oldu. Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi Diyarbakır’dan Trabzon’a, Ardahan’dan Edirne’ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. İHA