Modern teknolojinin ürünü olan tarım makinaları, sulama sistemleri, organik gıda ürünleri ve hayvancılığa dair yenilikleri içerisinde barındıran Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kent Park fuar alanında açıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve birçok davetlinin katılımıyla Kent Park Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışı yapıldı.

Açılıştan sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuara; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, SGK İl Müdürü Adnan Ünal, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokatve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YOZGAT’IMIZI BİR ADIM İLERİ TAŞIYACAK”

Özkan, Yozgat'ın Anadolu'nun tam ortasında toprağın yoğrulduğu, ürüne, üretime dönüştüğü bir coğrafya olduğunu söyleyerek konuşma yaptı.

120 katılımcı firma 380 marka ile açılan fuarda konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Yozgat’ımız tabiri caizse Anadolu’nun tam ortasında toprağın yoğrulduğu, terle karıştığı, ürünün üretime dönüştüğü bir coğrafyadır. Hem tarım hem de hayvancılık adına Yozgat’ımızı bir adım ileri taşımak üzere arkadaşlarımız burada tarım fuarının 13’üncüsünü düzenlemek adına emek verildi ve gayret gösterildi. Çiftçilerimiz ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar burada bulunuyor. Firma sahiplerimiz de, çiftçilerimiz ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız da alın terleri ile çalışıyorlar. Fuar, emeğiyle çalışan iki kesimin bir araya gelmesini sağladı. Bize düşen daha modern tekniklerle daha kolay yöntemlerle tarımı ve hayvancılığı buluşturup insanımızın işini kolaylaştırmak. Fuarımızın hem buradaki firma sahiplerine hem de emek veren çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayırlın olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

120 FİRMA KATILIM SAĞLADI

Fuarda tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan yaklaşık 380 marka tarım ve hayvancılığa dair birçok ürünü sergileme imkânı buldu.

Tarım fuarının kapıları ziyaretçilerine 4 gün açık olacak.

KOBİ fuarcılık tarafından hazırlanan Yozgat 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24-27 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak. Fuarda tarıma dayalı ürünler, tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor.

Türkiye’nin tam ortası Yozgat'ta gerçekleştirilecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 13’üncüsü düzenleniyor.

Yozgat’a her anlamda katkı sağlayan fuara, bu sene 120 firma katılım sağladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 120 katılımcı ile birlikte yapılacak olan fuarın, 90 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

“90 BİN ZİYARETÇİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat da fuarda açıklamada bulundu. Tokat, “9 bin metrekare kapalı 20 bin metrekare açık alana sahip Yozgat Fuar Merkezi'nde 13. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Yozgat’ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı stratejik açıdan merkez konumunda olan Yozgat ilinin E-88 kara yolu üzerinde ve ülkenin tam ortasında bir il konumunda olması hasabiyle doğu ile batının bağlantı yollarının il merkezinden geçmesi ve diğer illerin (Kayseri, Çorum, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Ankara) Yozgat'a mesafelerinin yakın olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 120 katılımcı ve 90 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenmektedir. 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon, başta Türk tarım sektörünün ilerlemesi adına yeni teknolojilerin tanıtılmasını, ürünsel bazda yeni alıcılarla buluşturulmasını, teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesini amaçlanıyor. Böylelikle yurt içindeki sektör üreticileri özellikle yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile bir araya getirilip sektörel bazda ticari bir platform oluşturulacak. Tarım sektörü denildiğinde akla gelen bütün ana başlıkların yer alacağı bu organizasyon, yurt içi ve yurt dışı alıcıları ve ilgilileri Yozgat ilinde buluşturmuş olacak” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir