Türkiye'deki otomotiv sektöründe fiyatlar artarken, vatandaşlar ikinci el araçlarda en çok tercih edilen modelleri merak ediyorlar. İşte detaylar...

Türkiye'deki otomotiv sektöründe fiyatlar yükselişine devam ederken vatandaşlar ikinci elde en çok, en hızlı satılan araçları merak ediyor. Bizde bu sorunun cevabını gerçekleştirdiğimiz bazı araştırmalar sonucunda elde ettik.

Şubat ayında internet üzerinde toplam 363 bin ilan yayınlandı ve bu ilanların 170 bin 457'si satıldı. Geçen yılın Şubat ayına göre ilan sayısında %4'lük bir artış yaşanırken, satışlar %35 arttı. Ayrıca, Şubat ayında ikinci el araç pazarında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama %0,23, yılbaşından bu yana ise ortalama %0,17 artış gösterdi.

Satış oranlarına motor tipine göre bakıldığında, Ocak ayında en çok satılan araçlar 100 bin 265 dizel motorlu araç oldu. Onları 62 bin 931 benzilli araç, ve 4 bin 517 LPG'li araç takip etti.

Hibrit araçlarda ise 1548 satış gerçekleşirken, ikinci el elektrikli araç satışları 1196 oldu. Geçen yılın Şubat ayına kıyasla, ikinci el elektrikli araç satışlarında büyük bir artış yaşandı. Dizel araç satışlarının payı %7 azalırken, elektrikli araçların payı %201,8 arttı.

Şubat ayında, toplam satışların %38,3'ünü 11 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu. Ancak, 0-5 yaş araç satışlarında Ocak ayına göre %3'lük bir artış gözlendi.

İnternet üzerinden ikinci el araç satışlarının ortalama hızı, Ocak ayında olduğu gibi 45 gün olarak kaydedildi. Bununla birlikte, BMW markalı araçlar ortalama 63 günle en yavaş satılan araçlar arasında yer aldı.