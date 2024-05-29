Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Taraftarlar, yeni teknik direktörü karşıladı.

Antalyaspor, Süper Lig ekibi olarak Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladı. Alex de Souza, Antalya'ya varışıyla birlikte büyük bir karşılama ile karşılandı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından yeni sezon için Alex de Souza ile anlaştığını duyurdu. Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya gelerek göreve başlamaya hazırlandığını ifade etti.

Antalyasporlu taraftarlar, Alex de Souza'yı Antalya Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı. Fenerbahçe taraftarları da sevgi gösterileriyle ona destek verdiler.

Alex de Souza, havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yeniden gelmek benim için büyük bir mutluluk. Antalyaspor'a hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. En büyük hedefimiz, kulübü başarıyla yönetmek" şeklinde konuştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alex de Souza'nın resmi sözleşme imza töreni Perşembe günü gerçekleşecek. Brezilyalı efsane, Antalyaspor'un renklerine iki yıllık sözleşme imzalayacak. Alex de Souza'nın yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.