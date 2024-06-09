Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Kulüp tarihine geçecek bu toplantıda, kullanılan oy sayısı 22 bini aşarak kulüpler düzeyinde yeni bir rekor kırdı.

2018 yılında yapılan Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanarak önemli bir katılım sağlamıştı. Ancak bugün gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da, saat 15:00 itibarıyla oy kullanan kişi sayısının 22 bini geçmesiyle bu rekor tazelendi.

Bu rekor katılım, Fenerbahçe tarihine geçecek bir an olarak kaydedildi. Yeni seçilecek başkan, aynı zamanda en çok oyla seçilen başkan olarak da tarihe geçecek. Bu önemli gelişme, Fenerbahçe taraftarları ve Türk futbolu için büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor.