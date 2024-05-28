Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu rekorlarla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi büyük bir kadro revizyonuna gidiyor. Sarı-lacivertli ekip, toplam 11 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

VEDALAR BAŞLADI: JOSHUA KİNG TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Fenerbahçe'de ilk ayrılık Norveçli futbolcu Joshua King ile yaşandı. Sözleşmesi sona eren King, sarı-lacivertli taraftarlara veda ederek takımdan ayrıldı. Diğer bir ayrılık ise Serdar Dursun ile gerçekleşecek. Ayrıca, Leonardo Bonucci kariyerini noktalarken, Çağlar Söyüncü Atletico Madrid’e geri dönüyor.

DEVAM EDİLMEYECEK İSİMLER

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de yolların ayrılması planlanıyor. Michy Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş’ın durumları ise yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski’ye gelen transfer teklifleri değerlendirilirken, Edin Dzeko’nun kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

KİRALIK DÖNEMLERİ SONA ERENLER

Kiralık sözleşmeleri tamamlanıp geri dönecek Joao Pedro, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Tiago Çukur ve Jin Ho Jo'nun ise takımda düşünülmediği bildirildi.

Fenerbahçe'de bu büyük değişim, yeni sezonda nasıl bir kadro yapılanmasına gidileceği konusunda merak uyandırıyor.