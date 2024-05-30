Kişiyi kötülüklerden koruyan en faziletli duaların başında Felak ve Nas Sureleri gelmektedir. Bu sureler, Ayetel Kürsi ile birlikte okunduğunda kişiyi nazardan, büyüden, şeytanın şerrinden, görünen ve görünmeyen tüm belalardan korur. Peki, Felak Suresi nasıl okunur? Felak Suresi'nin Türkçe meali, Arapça okunuşu ve faziletleri hakkındaki detaylar haberimizde...

Biz Müslümanlar, görünen ve görünmeyen tüm kötülüklerden Allah'a sığınırız. Kötülüklerden korunmak için en sık okunan duaların başında da Felak ve Nas Sureleri yer alır. Peki, Felak Suresi nasıl okunur? Felak Suresi'nin Türkçe meali, Arapça okunuşu ve faziletleri hakkındaki detayları sizler için derledik.

FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Felak Suresi'nin Türkçe meali, bizlere Allah'a sığınmamız gerektiğini ve O'nun koruyuculuğuna olan inancımızı hatırlatır. İşte Felak Suresi'nin Türkçe meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah’a) sığınırım.

FELAK VE NAS SURELERİ FAZİLETLERİ

Her gece 7 kez Felak ve Nas Surelerini okumak, görünen ve görünmeyen tüm kötülüklerden kişiyi korur.

Ayetel Kürsi ile birlikte okunması, kıskanç ve fesat insanların kötü gözünden korur.

Sadece başkalarından değil, kişinin kendi panik ve vesvelerinden korunmak için de okunur.