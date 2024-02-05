Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. Doğal gaz faturalarına artık o para eklenecek. 'Tüm aboneleri kapsayacak uygulamanın başlayacağı tarih belli oldu.

Milyonlarca vatandaşa olumsuz bir gelişme yaşanıyor. Artık doğal gaz faturalarına ek bir maliyet eklenecek. Yeni uygulama, tüm aboneleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek ve başlama tarihi belirlendi.

Artan enflasyon ve ardı ardına gelen zamlar, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar, kış aylarında doğal gaz faturalarıyla mücadele ediyor. Yüksek faturalar, vatandaşların cebini yakıyor.

Soğuyan hava ile birlikte doğalgazı ısınmak için kullanan vatandaşlar, faturaların artmasından endişe ediyor. Şimdi ise milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. 81 ildeki tüm aboneleri kapsayacak olan karara göre, doğal gaz faturalarına ek bir ücret eklenecek.

9 aydır devam eden indirimli doğal gaz uygulaması, 14 Mayıs seçimleri öncesinde duyurulmuştu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu uygulama bir aylık ücretsiz ve 12 ay boyunca 25 metreküplük bedava doğalgaz olarak revize edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir" açıklamasında bulunarak vatandaşlara önemli bir indirim müjdesi vermişti.

Ancak, 81 ilde geçerli olan bu uygulamanın, aksi bir karar alınmaması durumunda Mayıs ayında sona ereceği belirtiliyor. Mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında 25 metreküplük doğalgazın maliyeti 120 TL'yi buluyor ve ilerleyen tarihlerde doğalgaz fiyatlarına yapılacak bir zam durumunda, faturalara önemli bir eklemenin yaşanabileceği öngörülüyor.

Özellikle 31 Mart seçimlerinin ardından vergi ve enerji fiyatlarında artış beklendiği bir dönemde, bedava doğalgaz uygulamasının sona ermesiyle birlikte doğalgaz faturalarındaki artışın daha belirgin olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, vatandaşların enerji maliyetleri konusunda yeni bir ekonomik zorlukla karşılaşabilecekleri anlamına geliyor.