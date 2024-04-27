Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin tanıdığı bu imkan sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin sunduğu fırsatlarla hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Ekonomik dengelerin değişkenlik gösteriyor olması vatandaşların ev alma hayallerini de ertelemelerine sebep olabiliyor. Bu kapsamda ödeme kolaylığı sağlayan yeni düzenlemeler ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umudunu arttırıyor.

Vatandaşlar, ev sahibi olma isteklerini gerçekleştirmek için yeni düzenlemeleri bekliyor. TOKİ'nin geçtiğimiz yıl yüzde 25 indirim kampanyasının ardından, ev sahibi olma umutlarını yeşerten yeni bir adım daha atıyor. Konut ve iş yeri sahiplerine yönelik düzenlenecek yeni indirim kampanyası detayları merakla bekleniyor.

Kampanya ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlatılan kampanya, 19 Ekim'de sona ermişti. 2024 için net bir başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başlatılan kampanya kapsamında 2023 yılı eylül ayı için gerekli olan şöyle sıralandı

Kampanyadan yararlanabilmek için, konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle ilk borç kapatmanın yapıldığı ayın ait taksit ödemelerini gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor.

Geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmamalı. Taksit ödemeleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanabiliyor.

12 aydan az taksit süresi kalanlar indirim kampanyasından yararlanamıyor. Ayrıca, kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabiliyor.

2024 yılı güncel başvuru şartlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.