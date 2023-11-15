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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 elemeleri, 9. hafta maçları ile heyecanını sürdürüyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel bir maç yapacak. Daha sonra 21 Kasım Salı günü Cardiff'te, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşacak.

Elemelerin 9. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

Yarın:

A Grubu:

20.00 - Gürcistan-İskoçya

20.00 - Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya

F Grubu:

20.00 - Estonya-Avusturya

20.00 - Azerbaycan-İsveç

G Grubu:

20.00 - Bulgaristan-Macaristan

22.45 - Karadağ-Litvanya

J Grubu:

22.45 - Slovakya-İzlanda

22.45 - Lüksemburg-Bosna Hersek

22.45 - Lihtenştayn-Portekiz

17 Kasım Cuma:

C Grubu:

22.45 - İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 - İngiltere-Malta

E Grubu:

20.00 - Moldova-Arnavutluk

22.45 - Polonya-Çekya

H Grubu:

18.00 - Kazakistan-San Marino

20.00 - Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 - Danimarka-Slovenya

18 Kasım Cumartesi:

B Grubu:

22.45 - Fransa-Cebelitarık

22.45 - Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

D Grubu:

17.00 - Ermenistan-Galler

20.00 - Letonya-Hırvatistan

I Grubu:

20.00 - Belarus-Andorra

22.45 - İsviçre-Kosova

22.45 - İsrail-Romanya

A Milli Takım Aday Kadrosu

Kaleci:

Altay Bayındır (Manchester United)

Ertaç Özbir (Adanademirspor)

Mert Günok (Beşiktaş)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Zeki Çelik (Roma)

Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)

Cenk Özkacar (Valencia)

Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta Saha:

Berat Özdemir (Trabzonspor)

Berkan Kutlu (Genoa)

Emre Akbaba (Adana Demirspor)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Yusuf Sarı (Adana Demirspor)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kenan Yıldız (Juventus)

Bertuğ Yıldırım (Rennais)

Yusuf Yazıcı (Lille)