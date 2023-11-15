Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 elemeleri, 9. hafta maçları ile heyecanını sürdürüyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel bir maç yapacak. Daha sonra 21 Kasım Salı günü Cardiff'te, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşacak.
Elemelerin 9. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Yarın:
A Grubu:
20.00 - Gürcistan-İskoçya
20.00 - Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya
F Grubu:
20.00 - Estonya-Avusturya
20.00 - Azerbaycan-İsveç
G Grubu:
20.00 - Bulgaristan-Macaristan
22.45 - Karadağ-Litvanya
J Grubu:
22.45 - Slovakya-İzlanda
22.45 - Lüksemburg-Bosna Hersek
22.45 - Lihtenştayn-Portekiz
17 Kasım Cuma:
C Grubu:
22.45 - İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 - İngiltere-Malta
E Grubu:
20.00 - Moldova-Arnavutluk
22.45 - Polonya-Çekya
H Grubu:
18.00 - Kazakistan-San Marino
20.00 - Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 - Danimarka-Slovenya
18 Kasım Cumartesi:
B Grubu:
22.45 - Fransa-Cebelitarık
22.45 - Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu:
17.00 - Ermenistan-Galler
20.00 - Letonya-Hırvatistan
I Grubu:
20.00 - Belarus-Andorra
22.45 - İsviçre-Kosova
22.45 - İsrail-Romanya
A Milli Takım Aday Kadrosu
Kaleci:
Altay Bayındır (Manchester United)
Ertaç Özbir (Adanademirspor)
Mert Günok (Beşiktaş)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Zeki Çelik (Roma)
Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Cenk Özkacar (Valencia)
Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Ozan Kabak (Hoffenheim)
Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta Saha:
Berat Özdemir (Trabzonspor)
Berkan Kutlu (Genoa)
Emre Akbaba (Adana Demirspor)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Yusuf Sarı (Adana Demirspor)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Kenan Yıldız (Juventus)
Bertuğ Yıldırım (Rennais)
Yusuf Yazıcı (Lille)Kaynak: Haber Merkezi