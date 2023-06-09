Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur’an Kursu yıl sonu etkinliklerine katıldı.

Mevlana Camii Kur’an Kursu etkinlikleri Mevlana Camii bahçesinde, Ayşe Faik Bulut Kur’an Kursu etkinlikleri ise Belediye Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle devam etti.

Etkinlikleri düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür eden Kaymakam Aydın, program bitiminde öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye ederek, madalyalarını taktı.

Programa Kaymakam Recep Aydın, İlçe Müftüsü Atıf Akşit ve vatandaşlar katıldı. Zekiye Doğan