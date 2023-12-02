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Sarıkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Arslan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel makamında ziyaret etti.

Ziyarette esnafın yaşamış olduğu sıkıntıları dile getiren Oda Başkanı Arslan, esnaf için uygun bir yerde işyeri yapılması talebini iletti.

Esnafın yaşamış olduğu sıkıntılara kayıtsız kalmayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Arslan ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel, esnaf için işyeri yapılması için yer tahsisine başladı.

Ziyarette göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Başkan Açıkel’e teşekkür eden Arslan, “İşyeri sıkıntısı yaşayan esnaf arkadaşlarımız için Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ile görüşüp esnaflarımız için uygun bir yerde işyeri yapılmasını talep ettim. Başkanımız, Şehitler Bulvarında bulunan Hacı Hasan Bor Parkı kenarında işyerleri oluşturmayı teklif etti. Tapuda üzerine işyeri olmayan esnaf arkadaşlarımızın faydalanacağı bu proje için belediyemiz çalışmaya başladı. İlgilenen esnaflarımızın odamıza başvurup görüşlerini bildirmesini rica ediyorum” dedi.