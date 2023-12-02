Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aile kurmak isteyen kişi ve çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla hizmet veren Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında bu yıl Yozgat’ta bin 116 Türkiye genelinde ise 150 bin kişiye eğitim verildi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, toplum refahının sağlanması ve ülkelerin kalkınmasında en temel unsurlarından biri olan aileye yönelik çok sayıda çalışma hayata geçiriliyor.

Aile odaklı koruyucu ve önleyici çalışmalara hız veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısında yaşanan değişimleri inceleyerek aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi amacıyla yeni sosyal destek modellerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda verilen hizmetler arasında, gençlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmesine katkı sağlamak için 2013 yılında hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı öne çıkıyor.

Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak isteyen kişiler Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitim programından yararlanmak için ilk önce bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabiliyor.

UZUN ÖMÜRLÜ VE SAĞLIKLI EVLİLİKLERİN TESİS EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Program kapsamında, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, sağlıklı iletişim ve problem çözme becerilerini edinebilmeleri, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler veriliyor.

6 EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 6 konuda eğitim programları düzenlendi.

Planlanan programlara katılanlar, alanında uzman eğitimciler tarafından 6 eğitim programında toplam 32 eğitim başlığı altında vatandaşlar bilgilendirildi.

Eğitim programları ve konuları şu şekilde sıralandı;

Aile Eğitimi ve İletişimi Alanında; Hayatın İlk Çeyreği, Evlilik ve Aile Hayatı, Aile Yaşam Becerileri, Okul ve Aile, Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri, Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü, Tek Ebeveynli Aileler.

Hukuk Alanı; Hukuk Okuryazarlığı, Kişi Hakları, Aile Hukuku, İş Hayatı ve Hukuk, Özel Gereksinim Grupları.

İktisat Alanı; Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi, Finansal Okuryazarlık, Enerji Tasarrufu, Aile ve Alışveriş, Girişimcilik Kılavuzu.

Medya Alanı; Medyayı Tanımak, Medyayı Kavramak, Bilinçli Medya Kullanımı, Aile ve İnternet.

Sağlık Alanı; Sağlık Okuryazarlığı, Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklardan Korunma, Çocuk ve Ergen Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik, Yaşlı Sağlığı, İlk Yardım, Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma.

Evlilik Öncesi Evlilik Programı; Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Evlilik ve Sağlık, Aile Hukuk Rehberi, Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi.