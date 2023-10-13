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Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Eğitim Programı formatörü Sosyolog Merve Er tarafından “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Düzenlenen seminerde Sosyolog Merve Er, TUİK verilerine göre Yozgat’ın erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Eğitimde, ülkemizde yasal evlenme yaşının on sekiz(18) olduğu, on sekiz yaşından önce yapılan evliliklerin erken yaşta ve zorla evlilik olarak değerlendirildiği, çocuk haklarının neler olduğu, Dünya’da, Türkiye’de ve ilimizde erken yaşta evlilik oranlarının neler olduğu neden kız çocukları erken yaşta evlendirildiği ve erken yaşta ve zorla evliliğin olumsuz sonuçları konularına değinildi.

Erken yaşta ve zorla evliliğin sonrasında gerçekleşen sağlık problemlerine değinen Sosyolog Merve Er erken evliliğin kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek olduğunun altını çizdi. Yapılan araştırmalarda adölesan gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Er, düzenlenen seminerde özellikle kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evliliğin olumsuz sonuçlarının daha ağır bir şekilde deneyimlediğini belirtti.

Eğitim sonrasında katılımcılar “Türkiye’de kadınlara ve çocuklara çok değer verildiğini, gelmiş oldukları ülkelerde bu şekilde haklara sahip olmadıklarını hatta 14 yaşında bile evlendirildiklerini, kendilerinin rızasının alınmadığını” ifade ederek Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede bende varım dediler. (İlknur Erkol)