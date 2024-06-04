Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldığını söyledi. Erden Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray" dedi.

Erden Timur, Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında Erden Timur, bu kararı daha önce aldığını ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nedeniyle açıklamadığını ifade etti.

Erden Timur, düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Timur, bu kararı daha önce aldığını ancak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı nedeniyle açıklamayı ertelediğini belirtti. Timur, "Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklamak kolay değildi. Florya'yı etkilememesi gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek istemedim. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar. Bunları okusanız ağlarsınız. Bunlar camiadan önemli insanlar." ifadelerini kullandı.

"TUTUNACAK BİR DALIM YOK"

Aldığı kararla ilgili sözlerine devam eden Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Son 7 ayda bu iş çok yoğunlaştı. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok. Sustuk, iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik." dedi.

Ayrılık kararından dolayı kimseye kırgın olmadığını vurgulayan Timur, "Keşke 1 günde ben bunu diyebilseydim ama şampiyonluk yarışından dolayı diyemedim. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın önemi yok. Kişilerin önemi yok. Camialar en büyük. Konuşulmayı da istemiyorum. Ayrılığımdan dolayı kimseye kırgın değilim." şeklinde konuştu.

"ŞU TARİHTE BIRAKIYORUM DİYEMEZDİM"

Erden Timur, şampiyonluk mücadelesi devam ederken hiçbir açıklama yapamayacağını belirterek, "Bu açıklamaların seçime etkisi olmazdı. Şampiyonluk mücadelesi olmasa şu tarihte bırakıyorum derdim. Oyuncularla elbette konuştum, şampiyonluktan sonra konuştum. Oyunculara da Galatasaray'la ilgili ne yapmak gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." dedi.

Timur, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Icardi gelirken, menajerleri ona Galatasaray'da 1 sene böyle bir şey yaşadın, devam ettir dediler. Mauro çok özel bir insan. Onunla bir şey konuşmadım, o senin duygundan anlar. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise, "Önemli bir hoca geldi. Türkiye'ye de önemli bir katkı böyle isimlerin gelmesi. Seviyenin buraya gelmesinde önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir kadro kurdu. Bizim 2 senedir farklı kadrolarla şampiyonluğa ulaşmış, rekorlar kırmış bir takımımız var. Bu sene duruma göre 2-3 veya 4 transfer yapılacak. Birliğimizi bozmazsak şampiyonluktan yana şüphem yok." dedi.