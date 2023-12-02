Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünya nüfusunun ve Türkiye’nin önemli bir kesimini engellilerin oluşturduğunu belirten Başkan Mesut Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini engelli bireyler teşkil etmekte olduğunun altını çizen Okulu, “Ülkemizde ise bu oran yaklaşık yüzde 12,3’tür. Engelli bireyler ve aileleri birlikte ele alındığında 85 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 42 milyonu engellilerin durumundan çok yakından etkilenmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler üretmek için çeşitli etkinliklerin hem ülkemizde hem de uluslararası alanda organize edildiği bir gün özelliği taşımaktadır. Bu tarih, yalnızca engelli bireyler için değil toplumun tüm kesimlerinde engellilik konusunda farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeylerinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

“EN ÖNEMLİ SORUN, TOPLUMSAL ÖN YARGI”

Engellilik alanında yaşanan önemli bir sorunun toplumsal ön yargı olduğunu vurgulayan Okulu, “Toplumsal ön yargılar; engelli bireylerin değersizleştirilmesine, kendilerine acıma duygularıyla yaklaşılmasına, toplumda diğer bireylerle eşit yer edinememelerine ve sürekli yardım ve bakıma muhtaç bireyler olarak etiketlenme ve damgalanmalarına yol açmaktadır. Bu durum engelli bireylerin sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun yıllardır engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına olanak tanımak amacıyla toplumsal farkındalık faaliyetleri yürütülmekteyiz. Engelli bireylerin sosyal hayata tam, etkin ve eşit katılımının önündeki engellerin kaldırılması için köklü çözümlerin ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Engellilere yönelik politika ve hizmetler farklı bakanlık ve kurumların görev alanında olmakla birlikte alınacak kararlar ve politikalar engelli bireyler ile birlikte üretilmelidir. Memur Sen Engelliler Komisyonu; milli ve manevi değerlere saygılı, engelli haklarını insan hakkı bakış açısıyla gören ve değerlendiren, emeğin ve ekmeğin hakkını alma mücadelesi ile çalışma barışını tesis etmeyi hedefleyen, başta engelli kamu çalışanları olmak üzere ayrım yapmaksızın tüm engelli bireylerin sosyal hayata tam, eşit ve etkin katılabilmesini temin için gayret sarf eden bir hedef ile çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“AYRILMAZ BİR PARÇA”

Engelli haklarını insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren, engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit katılımının sağlandığı ve bu yaklaşımın küresel anlamda kabul edilen bir yaklaşım olarak benimsenmesini doğru bulduklarını ifade eden Okulu, “Engelli bireylerin hakları konusunda başkaları tarafından karar verilen, korunmaya ve/veya yardıma muhtaç bireyler olarak görülmeleri yerine; kendi yaşamları üzerinde yetki ve karar sahibi hak öznesi bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Memur Sen Konfederasyonu Engelliler Komisyonu olarak bizler de ‘Engelsiz Türkiye’ hedefi doğrultusunda politikaların üretilmesinde, hizmetlerin geliştirilmesinde, engelli bireylerin haklarının alınması çalışmalarında ve tüm ülke geneline yaygınlaştırılması konusunda hem sahada hem masada hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, hak eksenli bakış açısının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Engelli hakları konusunda mücadele eden, emek veren her bireye, kurucularımıza, genel başkanımıza ve yönetimine, il başkanlarımıza ve yönetimlerine, ilkeli ve onurlu duruşun sembolü üyelerimize ve mesai mefhumu gözetmeyen çalışma arkadaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.