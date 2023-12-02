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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okul ziyaretleri kapsamında öğretmenler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Yapmış olduğu çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okul ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Her bulduğu vakitte okul ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Coşar, hem öğrencilerle hem de öğretmenler ile bir araya geliyor.

Ziyaretlerde öğretmenlerin talep ve beklentilerini dinleyen Coşar, eğitim için çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtti.

Geleceğin mimarı öğretmenler ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Coşar, “Çocuklarımıza iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretmek için yola çıkan, parlak nesiller yetiştirip geleceğimize yön veren öğretmenlerimize büyük bir şükran borçluyuz. Çocuklarımızın karakterini sevgisiyle inşa eden öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.