Endeksa'nın veri analizi ve yapay zeka yöntemleriyle hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin konutta en yüksek getiri oranına sahip ilçesi %8,54 ile Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi %7,93 ve Ankara'nın Altındağ ilçesi %7,69 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Yatırımcılara rehberlik edecek bu önemli verilere göre, konut yatırımının cazip olabilmesi için getiri oranının en az %6 seviyesinde olması gerekiyor. Endeksa'nın analizine göre, büyük şehirlerdeki getiri oranı en yüksek 15 ilçe incelendi. Bu kapsamlı çalışma, özellikle kira getirisi beklentisi olan bireyler için kritik bir bakış açısı sunuyor.
İşte Türkiye'nin en kârlı ilçeleri ve bazı önemli veriler:
ANKARA / MAMAK
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.859.280
Ortalama Kira (TL): 12.613
Getiri (%): 8,54
İSTANBUL / ESENYURT
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.923.790
Ortalama Kira (TL): 11.680
Getiri (%): 7,93
ANKARA / ALTINDAĞ
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.071.440
Ortalama Kira (TL): 12.199
Getiri (%): 7,69
ANKARA / KEÇİÖREN
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.223.000
Ortalama Kira (TL): 13.115
Getiri (%): 7,30
İZMİR / KONAK
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280
Ortalama Kira (TL): 16.629
Getiri (%): 7,24
BURSA / YILDIRIM
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251
Ortalama Kira (TL): 10.711
Getiri (%): 7,14
ANKARA / ETİMESGUT
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370
Ortalama Kira (TL): 15.080
Getiri (%): 7,05
BURSA / OSMANGAZİ
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655
Ortalama Kira (TL): 12.516
Getiri (%): 6,94
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239
Ortalama Kira (TL): 17.657
Getiri (%): 6,92
İZMİR / BALÇOVA
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866
Ortalama Kira (TL): 17.689
Getiri (%): 6,88
İZMİR / BUCA
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100
Ortalama Kira (TL): 12.849
Getiri (%): 6,87
ANTALYA / KEPEZ
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850
Ortalama Kira (TL): 12.835
Getiri (%): 6,86
MERSİN / YENİŞEHİR
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160
Ortalama Kira (TL): 15.116
Getiri (%): 6,82
BURSA / GEMLİK
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021
Ortalama Kira (TL): 10.379
Getiri (%): 6,77
İZMİR / KARABAĞLAR
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600
Ortalama Kira (TL): 13.482
Getiri (%): 6,76
Bu verilere göre, büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde satış fiyatlarının yüksek olması, getiri oranlarını düşürüyor. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, bu durumu değerlendirerek, "Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta" dedi.
Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu güncel veriler, özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler için değerli bir kaynak oluşturuyor.Kaynak: Haber Merkezi