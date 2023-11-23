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Endeksa'nın veri analizi ve yapay zeka yöntemleriyle hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin konutta en yüksek getiri oranına sahip ilçesi %8,54 ile Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi %7,93 ve Ankara'nın Altındağ ilçesi %7,69 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Yatırımcılara rehberlik edecek bu önemli verilere göre, konut yatırımının cazip olabilmesi için getiri oranının en az %6 seviyesinde olması gerekiyor. Endeksa'nın analizine göre, büyük şehirlerdeki getiri oranı en yüksek 15 ilçe incelendi. Bu kapsamlı çalışma, özellikle kira getirisi beklentisi olan bireyler için kritik bir bakış açısı sunuyor.

İşte Türkiye'nin en kârlı ilçeleri ve bazı önemli veriler:

ANKARA / MAMAK

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.859.280

Ortalama Kira (TL): 12.613

Getiri (%): 8,54

İSTANBUL / ESENYURT

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.923.790

Ortalama Kira (TL): 11.680

Getiri (%): 7,93

ANKARA / ALTINDAĞ

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.071.440

Ortalama Kira (TL): 12.199

Getiri (%): 7,69

ANKARA / KEÇİÖREN

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.223.000

Ortalama Kira (TL): 13.115

Getiri (%): 7,30

İZMİR / KONAK

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280

Ortalama Kira (TL): 16.629

Getiri (%): 7,24

BURSA / YILDIRIM

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251

Ortalama Kira (TL): 10.711

Getiri (%): 7,14

ANKARA / ETİMESGUT

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370

Ortalama Kira (TL): 15.080

Getiri (%): 7,05

BURSA / OSMANGAZİ

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655

Ortalama Kira (TL): 12.516

Getiri (%): 6,94

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239

Ortalama Kira (TL): 17.657

Getiri (%): 6,92

İZMİR / BALÇOVA

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866

Ortalama Kira (TL): 17.689

Getiri (%): 6,88

İZMİR / BUCA

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100

Ortalama Kira (TL): 12.849

Getiri (%): 6,87

ANTALYA / KEPEZ

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850

Ortalama Kira (TL): 12.835

Getiri (%): 6,86

MERSİN / YENİŞEHİR

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160

Ortalama Kira (TL): 15.116

Getiri (%): 6,82

BURSA / GEMLİK

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021

Ortalama Kira (TL): 10.379

Getiri (%): 6,77

İZMİR / KARABAĞLAR

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600

Ortalama Kira (TL): 13.482

Getiri (%): 6,76

Bu verilere göre, büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde satış fiyatlarının yüksek olması, getiri oranlarını düşürüyor. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, bu durumu değerlendirerek, "Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta" dedi.

Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu güncel veriler, özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler için değerli bir kaynak oluşturuyor.