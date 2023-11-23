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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında satılan ürünleri denetlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama kapsamında kamu kuruluşları, internet üzerinden ürün siparişi vererek gizli denetimler gerçekleştirecek. Denetim yapan kuruluşlar, uygunsuz ürün tespit etmeleri durumunda satışı durduracak, içeriğe erişimi engelleyecek ve ilgili işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulamanın tüm ürünleri kapsayacağını belirtti. Bolat, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla, e-ticaret üzerinden satışa sunulan uygunsuz ürünlere karşı etkin önlemler almayı ve kurallara uyan işletmeleri korumayı öncelikli hedef olarak belirledik" dedi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYUMLU DENETİM SİSTEMİ

Bakan Bolat, denetim sisteminin teknolojik gelişmelere uygun şekilde güncelleneceğini ve ileriye taşınacağını açıkladı. Ayrıca, e-ticarette Ürün Güvenliği Projesi'nin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirterek, yapay zeka destekli bir yazılımın geliştirileceğini ifade etti. Bu yazılım, internet üzerinden satılan güvensiz ürünleri tespit etmeye yönelik önemli bir rol üstlenecek.

SATICILAR VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILARIN SORUMLULUKLARI

Uygulama kapsamında satıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların belirli sorumlulukları bulunmaktadır. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenlemelerle sorumluluk taşıyan diğer kişiler, ürünlerin piyasaya güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde sunulması konusunda sorumluluk taşıyacaklar. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcılar, ürün satışına aracılık etmek, ürünün izlenebilirliğini kolaylaştırmak ve tedarik zincirindeki bilgileri en az 10 yıl boyunca muhafaza etmekle yükümlü olacaklar.