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Belediye ekipleri tarafından devam yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Coşar mahlle sakinleri ile de bir araya geldi. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren Boğazlıyan Belediyesi, altyapı iyileştirmeleriyle sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda şehir estetiğine de katkı sağlıyor.

İhtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Coşar, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

“AMACIMIZ KALİTELİ BİR YAŞAM SUNMAK”

Coşar, “Boğazlıyan sevdamızla, ilçemize değer katmak ve en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak, yaşam alanımızı güzelleştirmek ve daha sağlıklı hale getirmek. Birçok mahallemizde yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. İhtiyaç olan diğer bölgelerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey vatandaşlarımız ve ilçemiz için” dedi.