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Jandarma Komutanlığı yetkilileri trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yapılan denetimler sonucunda, 9 bin 855 araç denetlendi. 123 sürücüye yasal hız sınırına uymamaktan cezai işlem uygulandı. 67 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. 408 araca ve sürücülere diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. 427 okul servis aracı kontrol edildi. 427 okul servis araç şoförüne eğitim verildi. 80 araç trafikten men edilirken, 408 sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 408 araca 783 bin 574 lira ceza işlem uygulandı. Öte yandan 01-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Yozgat geneline yapılan trafik denetimlerinde, bin 253 sürücüye yasal hız sınırına uymamaktan işlem yapıldı. 488 araca hatalı park etmekten işlem yapıldı. 277 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 165 araca kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı. 95 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten işlem yapıldı. 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan. 38 araca modifiye yapmaktan. 6 adaca abart eksoz kullanmaktan. 369 araca ve sürücülere diğer maddelerden işlem yapıldı. 26 bin 746 araca 3 Milyon 817 bin 302 lira cezai işlem uygulandı. (Alpaslan Demir)