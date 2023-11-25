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Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Komisyonu tarafından organize edilen sabah kahvaltısında emekli öğretmenler bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sarıkaya ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Düzenlenen kahvaltı programında İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Yıldız, emekli öğretmenler ile bir araya geldi.

Emekli öğretmenlerin gününü kutlayan Yıldız, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Komisyonu emekli olan öğretmenlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Yıllarca emeklerini esirgemeden fedakarca hizmet vermiş öğretmenlerimizi hatırlamak ve sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluluk duymaktayız. Eğitim camiasının her bir neferinin yapmış olduğu çalışmalarla gönüllere dokunan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.