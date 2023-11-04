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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu ödemenin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, 5 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve detayları:

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Türkiye'de 12 milyon emekliyi kapsayan 29 Ekim Emekli 5 bin lira ödeme süreci kasım ayının ilk yarısında tamamlanacak.

Bu ödeme, emekli olan ancak halen çalışmaya devam edenleri kapsam dışı bırakacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini içeren düzenleme tek seferlik olarak uygulanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme gereği, emekliye 5 bin lira ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Kesin tarih olarak 15 Kasım 2023 öngörülüyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili yaptığı açıklamada ödemelerin 15 Kasım'dan önce yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Emekli olup halen çalışanlar bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Dolayısıyla dul olup çocuğu olmayanlara yüzde 75, dul olup çocuğu olanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödemesi yapılması bekleniyor.